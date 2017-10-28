Саакашвили знает, что генпрокурор Украины готовит документы для его ареста

Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили узнал о том, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко готовит документы для его ареста и экстрадиции на родину.

По мнению Саакашвили, украинская генпрокуратура собирается его экстрадировать в Грузию за действия периода его президентства. Саакашвили написал в Facebook: "Действительно, кому как не Луценко этим заниматься, он же реально был лучшим знатоком моих дел во время президентства. Спасибо, Юрий Витальевич, за вашу высокую оценку моего скромного труда".

Саакашвили организовывает в Киеве митинги. По его мнению, на Украине надо менять власть. Он подал два заявления о предоставлении ему статуса дополнительной защиты на Украине.