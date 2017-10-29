Пушков прокомментировал визит Волкера на Украину

Председатель комиссии СовФеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал визит спецпредставителя госдепа США по Украине Курта Волкера на Украину: Волкер все чаще выглядит как "специалист по срыву урегулирования".

Об этом он написал в Твиттере: "Парадокс: Волкер все чаще выглядит не как спецпредставитель США по урегулированию украинского кризиса, а как спецпредставитель по его срыву".

Депутаты Верховной Рады встретились со спецпредставителем американского Госдепа по Украине. Как сообщила парламентарий Анна Гопко, она и ее коллеги обсудили с Куртом Волкером ситуацию в Донбассе.

Порошенко в ходе встречи с Куртом Волкером поблагодарил его за усилия, направленные на урегулирование конфликта, а также «прекращение российской агрессии».