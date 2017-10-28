Ходорковский не захотел финасировать избирательную компанию Собчак

Бывший президент нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский отказался финансировать избирательную кампанию журналистки, телеведущей Ксении Собчак, объявившую о планах баллотироваться на пост президента РФ.

По мнению олигарха, никакого смысла давать деньги на кампанию Собчак. Видеообращение экс-глава ЮКОСа опубликовал в Facebook. По его мнению, "это выборы без выбора, поэтому смысла в том, чтобы финансировать такую кампанию, никакого нет".

Михаил Ходорковский советует принимать участие в голосование, а не отказываться от участия в выборах и уезжать на дачи.

Ксения Собчак объявила, что собирается стать кандидатом на выборы арезидента России в 2018 году.

По ее признанию, средств на масштабную избирательную кампанию у нее нет. Реакция на планы Собчак у российских политиков разная.

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