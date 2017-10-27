Собчак призналась, что у нее нет средств на масштабную избирательную кампанию

Знаменитая российская телеведущая Ксения Собчак, которая решила баллотироваться на пост президента России, призналась в пятницу, что у нее нет средств на масштабную избирательную кампанию.

Собчак заметила, что денег, которые к настоящему моменту удалось собрать, не хватит для того, чтобы провести обширную кампанию, передает РИА "Новости".

Напомним, что выборы президента России состоятся в марте будущего года, а предвыборная гонка начнется уже в декабре текущего года.

Ранее Ксения планировала собрать необходимые средства среди "элиты", так как она не успеет получить деньги с "миллиона малообеспеченных граждан".