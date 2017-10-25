Мать Ксении Собчак высказалась о намерении дочери участвовать в выборах

В среду сенатор Людмила Нарусова высказалась о намерении своей дочери Ксении Собчак участвовать в президентских выборах в 2018 году.

Политик подчеркнула, что как мать она, несомненно, переживает, однако отговаривать Ксению она не собирается. По словам Людмилы Нарусовой, своего мнения ее дочь не изменит ни при каких условиях, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее Ксения Собчак заявила, что она кандидат, который выступает против всех.

Сегодня новоиспеченный политик сообщила, что по закону ее не могут судить за высказывание о Крыме.