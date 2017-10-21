Обвиняемая в государственной измене трехкратная чемпионка Украины по тхэквондо Дарья Мастикашева объявила голодовку против произвола СБУ. Письмо заключенной в днепропетровском СИЗО опубликовал RT.

Дарья передала прощальное письмо матери и сыну. Женщина призналась, что у нее нет надежды то, что ей когда-либо удастся выйти из тюрьмы. Мастикашева пишет, что на Украине уже не действует закон, а существует только насилие и страх. Она говорит, что ее долгое время пытали и всячески издевались, бросив в темную и холодную камеру заключения. Дарья высказала надежду, что руководство СБУ и ее сотрудники когда-нибудь понесут наказание.

Муж Дарьи обратился в международные правозащитные организации, а также к верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой провести расследование в отношении Киева.

Как говорится в докладе международной правозащитной организации, сотрудники Службы безопасности Украины причастны к издевательствам над 29-летней гражданкой, которая была задержана по обвинению в госизмене.

Ранее сообщалось, что на Украине задержали военнослужащую Нацгвардии по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами, заявил глава СБУ Василий Грицак. Отмечается, что спецоперация произошла еще 5 октября.