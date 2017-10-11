На Украине задержали военнослужащую Нацгвардии по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами, заявил глава СБУ Василий Грицак. Отмечается, что спецоперация произошла еще 5 октября.

По данным СБУ, задержанная была завербована российской военной разведкой, когда приехала в Москву в гости к сестре.

Псевдонимами задержанной Родионовой были "45-й" и "Невский". Она служила на центральной базе хранения Нацгвардии и успела передать довольно большой объем данных, прежде чем ее раскрыли, передает РИА «Новости».

Грицак сообщил, что задержанная рассказала, как связывалась со своим куратором из России, имя которого СБУ известно.