Human Rights Watch обвинила СБУ в пытках женщины

Как говорится в докладе международной правозащитной организации, сотрудники Службы безопасности Украины причастны к издевательствам над задержанной 29-летней гражданкой, которая была задержана по обвинению в госизмене.

Из доклада следует, что Дарья Мастикашева приехала на Украину, чтобы навестить мать и сына. В день планируемого возвращения в Москву, где она проживает постоянно, ее задержали украинские спецслужбы, когда она садилась в автобус до российской столицы. В ходе расследования женщина подвергалась пыткам и истязаниям. Как отмечает директор подразделения HRW по странам Европы и Центральной Азии Хью Уильямсон, уровень насилия в украинских учреждениях пенитенциарной системы зашкаливает.

Адвокат Мастикашевой сказал правозащитникам, что силовики заставили ее на камеру прочитать признание в работе на ФСБ и намерении завербовать ветеранов боевых действий на востоке Украины для совершения терактов в РФ, в которых ФСБ планировала обвинить украинскую власть. Он утверждает также, что Мастикашеву душили, надевали пакет на голову и вывозили в Донбасс, угрожая убить.

По версии гражданского мужа украинки, Сергея Соколова, задержание Мастикашевой стало местью за его деятельность: он работает в информационном центре "Аналитика и безопасность", занимается журналистскими расследованиями, передает РИА Новости.

Директор подразделения HRW по странам Европы и Центральной Азии Хью Уильямсон призвал Киев немедленно расследовать произошедшее.





