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МИД России прокомментировал столкновения в центре Киева

18 октября 2017, 21:46 [ «Аргументы Недели» ]

МИД России прокомментировал столкновения в центре Киева
pixabay.com

Россия рассчитывает, что украинское руководство не будет использовать протесты в Киеве у здания Верховной рады для эскалации ситуации на Донбассе. Об этом в среду заявили в МИД РФ.

В ведомстве отметили, что Москва внимательно следит за протестами в Киеве. Сообщается, что события в Киеве свидетельствуют «о накопившейся в украинском обществе усталости от нереализованности многочисленных обещаний властей преодолеть тяжёлый социально-экономический кризис, справиться с коррупцией, качественно улучшить жизнь населения страны».

Вечером 18 октября украинский спецназ предпринял попытку штурма палаточного городка митингующих у Верховной рады в Киеве? правоохранители применили слезоточивый газ. .

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Миллион китайцев в России

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