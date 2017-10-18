МИД России прокомментировал столкновения в центре Киева

Россия рассчитывает, что украинское руководство не будет использовать протесты в Киеве у здания Верховной рады для эскалации ситуации на Донбассе. Об этом в среду заявили в МИД РФ.

В ведомстве отметили, что Москва внимательно следит за протестами в Киеве. Сообщается, что события в Киеве свидетельствуют «о накопившейся в украинском обществе усталости от нереализованности многочисленных обещаний властей преодолеть тяжёлый социально-экономический кризис, справиться с коррупцией, качественно улучшить жизнь населения страны».

Вечером 18 октября украинский спецназ предпринял попытку штурма палаточного городка митингующих у Верховной рады в Киеве? правоохранители применили слезоточивый газ. .