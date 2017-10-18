В Киеве полиция применила слезоточивый газ у палаточного городка возле Рады

Драка между митингующими и сотрудниками полиции произошла возле здания Верховной рады в Киеве, правоохранители применили слезоточивый газ. Спецназовцы начали наступление на палатки.

Об этом сообщает информационное агентство УНИАН. Активисты стали сопротивляться полицейским, те применили газ.

Чуть раньше между сторонниками нацбатальона «Донбасс» и полицейскими произошла стычка - участники акции протеста пытались пронести через кордон силовиков в палатки личные вещи.

В настоящее время здание окружают несколько рядов представителей полиции и Национальной гвардии. Много полицейских находится в прилегающей к зданию территории Мариинского парка.

Вчера состоялся митинг у Верховной рады с участием бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одессы Михаила Саакашвили. Активисты требовали отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд, а также внести изменения в избирательное законодательство. Впоследствии у здания Рады был разбит палаточный городок.