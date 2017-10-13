Песков заявил об отказе России выплачивать Украине компенсацию за Крым

Россия не будет платить Украине за Крым. Об этом заявил Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля прокомментировал сегодня заявление по Крыму, сделанное несколько дней назад президентом Чехии, сообщает RT. Милош Земан предложил России компенсировать Украине потерю полуострова деньгами или ресурсами.

Песков отметил, что руководство РФ очень уважает Земана, однако ни о какой компенсации речи быть не может. Спикер Кремля напомнил, что решение о выходе из состава Украины принял легитимный орган власти - Верховный совет Крыма – на фоне госпереворота, состоявшегося в Киеве.

Ранее «Аргументы недели» писали, что украинский премьер-министр Владимир Гройсман заподозрил высказавшегося о Крыме президента Чехии в душевном нездоровье.