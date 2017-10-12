Гройсман о заявлении Земана по Крыму: глава Чехии может быть психически болен

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман подозревает, что президент Чехии Милош Земан психически нездоров.

Об этом он заявил после заявления чешского политика о финансовой "компенсации за Крым" в форме поставок газа или нефти из России на Украину. Гройсман подчеркнул, что подобные слова мог сказать исключительно психически больной человек, передает РИА "Новости".

Он добавил, что чехи "прекрасные, умные люди", однако и среди них есть такие личности, которые периодически позволяют себе делать "сумасшедшие заявления".