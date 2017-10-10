Президент Чехии заявил, что Россия могла бы компенсировать Украине Крым

Президент Чехии Милош Земан на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге назвал потерю Украиной Крыма завершенным делом. А Россия "компенсирует Киеву полуостров".

Президент Чехии считает, что Украина должна получить "какую-то компенсацию" — "или в финансовой форме, или нефтью и газом".

В том случае, если власти Украины на это не согласятся, начнется "европейская война", уверен Земан, приводит "Европейская правда" его слова. Официальной реакции на слова Земана со стороны Москвы пока не было.