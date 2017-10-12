Захарова отреагировала на снятие флагов с дипобъектов в США

Снятие флагов со зданий генконсульства РФ в Сан-Франциско и российского торгпредства в Вашингтоне является надругательством над государственным символом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Москва заявила решительный протест Вашингтону после снятия российских флагов с дипломатических объектов РФ в США. Захарова подчеркнула, что этот шаг США – враждебная акция против российских дипломатически учреждений. По словам дипломата, Россия готовит контрмеры на основе «принципа взаимности».

«Помимо открытого посягательства на флаги американцы не скрывают, что также порылись и в документах, которые остались в генеральном консульстве после того, как силой заставили покинуть российскую собственность», — сказала Захарова.

При этом она отметила, что консульские архивы неприкосновенны всегда и везде, даже после прекращения деятельности самого учреждения.

Ранее сообщалось, что Госдума рассматривает возможную отмену одной из запланированных поездок в США в связи со снятием российских флагов с закрытых консульских объектов в Сан-Франциско, заявил вице-спикер ГД Петр Толстой.

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил о том, что слова американской стороны расходятся с делом. Дипломат указал на недружественные шаги США, идущие вразрез заверениям в желании улучшить двусторонние отношения.