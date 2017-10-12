Посол России призвал прекратить захват российской собственности в США

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил о том, что слова американской стороны расходятся с делом. Дипломат указал на недружественные шаги США, идущие вразрез заверениям в желании улучшить двусторонние отношения.

Антонов подчеркнул, что российская сторона требует прекратить захват дипсобственности РФ в Соединенных Штатах и вернуть флаги на принадлежащие ей здания. «Вся ответственность за нарушение норм межгосударственных отношений лежит исключительно на официальном Вашингтоне. Мы требуем незамедлительно прекратить планомерный захват нашей собственности в США, сопровождающийся оскорбительными действиями, вернуть флаги на здания, принадлежащие России, и не допускать подобного впредь», - сказал он в интервью телеканалу «Россия».

Российский посол отметил, что Москва по-прежнему выступает за налаживание двустороннего сотрудничества с США.

Ранее сообщалось, американский Госдеп снял государственные символы России с закрытых российских дипломатических объектов в США. Торгпред России в США Александр Стадник назвал произошедшее откровенной провокацией.