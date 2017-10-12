Из-за снятых флагов России Госдума может отменить поездку в США

Госдума рассматривает возможную отмену одной из запланированных поездок в США в связи со снятием российских флагов с закрытых консульских объектов в Сан-Франциско, заявил вице-спикер ГД Петр Толстой.

При этом он отметил, что вообще-то Дума реагировать не должна. "Я думаю, должна реагировать исполнительная власть, Министерство иностранных дел", передает слова Толстого ТАСС.Подробностей про поездку депутат рассказывать не стал, так как "это информация пока неофициальная".

В Государственной Думе также предложили подготовить обращение в связи со снятием российских флагов с дипломатической собственности в США. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин поддержал предложение и поручил подготовку ответа первому вице-спикеру Александру Жарову.

Американский Госдеп снял государственные символы России с закрытых российских дипломатических объектов в США. Торгпред России в США Александр Стадник назвал произошедшее откровенной провокацией.