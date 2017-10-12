С российских консульских зданий в США сняты флаги

Американский Госдеп снял государственные символы России с закрытых российских дипломатических объектов в США. Торгпред России в США Александр Стадник назвал произошедшее откровенной провокацией.

В Госдепартаменте не объяснили, чем вызван такой шаг, не уточнили, когда российские государственные символы будут возвращены на место, а также заявили, что флаги находятся в зданиях на хранении. Американской стороне дипломаты направили протест.

"Это абсолютно наглая, не вписывающаяся ни в какие рамки, ни в какие международные нормы беспринципная провокация. Сегодня много разговоров об уровне IQ в администрации США. Похоже, его действительно нужно проверить", - подчеркнул Стадник, передает РИА «Новости».