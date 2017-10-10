Глава Каталонии призвал приостановить провозглашение независимости

На выступлении в региональном парламенте глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон призвал отложить провозглашение независимости от Испании. По его словам, Барселоне и Мадриду требуется «много недель диалога».

Пучдемон подчеркнул, что Каталония получила от народа мандат на то, чтобы стать независимым государством в форме республики. По его словам, в поддержку этого высказались миллионы людей. Пучдемон выступил с предложением понизить напряженность, уверив парламент в том, что каталонцы хотят обрести особый статус.

Испанские власти все равно восприняли заявление Пучдемона как «отложенное объявление независимости», пишет Bloomberg. Изначально Пучдемон собирался объявить о независимости через 48 часов после референдума, однако потом решил запросить международного посредничества в переговорах с Мадридом.

Как сообщалось ранее, в Испании в субботу проходят массовые акции в поддержку единства страны. Большинство манифестантов держат в руках национальные флаги, а также плакаты с призывами не допустить раскола единого государства.