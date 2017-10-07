Многотысячные митинги за единство проходят в Испании
7 октября 2017, 16:07 [ «Аргументы Недели» ]
В Испании в субботу проходят массовые акции в поддержку единства страны. Большинство манифестантов держат в руках национальные флаги, а также плакаты с призывами не допустить раскола единого государства.
Сейчас в Мадриде проходят сразу два митинга — на площадях Колумба и Сибелес. На первой собрались сторонники единства Испании.
Вторая большая акция проходит на площади Сибелес – за примирение. Идея проведения митингов за диалог появилась в социальных сетях – под хештегами #hablemos ("диалог" по-испански) и #parlem ("диалог" по-каталански).
Манифистации проходят и в столице Каталонии Барселоне. Многочисленная акция за примирение проходит на площади святого Иакова.
Власти Каталонии провозгласят независимость от Испании в ближайшие несколько дней. Данную информацию в среду, 4 октября, предоставил глава женералитета автономной области Карлес Пучдемон.