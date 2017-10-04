В ближайшие дни Каталония провозгласит независимость от Испании

Власти Каталонии провозгласят независимость от Испании в ближайшие несколько дней.

Данную информацию в среду, 4 октября, предоставил глава женералитета автономной области Карлес Пучдемон. Согласно информации телерадиокорпорации Би-би-си, о независимости Каталонии от Испании будет объявлено в конце текущей недели или в начале следующей.

Подчеркивается, что в настоящий момент правительство автономии и официальный Мадрид никак не контактируют.