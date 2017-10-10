Захарченко назвал условие вхождения в состав Украины

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко назвал условия вхождения ДНР в состав Украины. По его словам, Киев вернет Донбасс, если только военные незалежной убьют около полутора миллионов человек.

Именно столько граждан выступают резко против возвращения под контроль Киева. Об этом Захарченко сказал в интервью порталу «Украина.ру»

Но, как подчеркнул глава ДНР, есть и другой вариант: самопровозглашенная республика войдет в состав Украины, если в Киеве сменится власть и жители Донбасса «смогут действительно влиять на какие-то процессы в стране».

В интервью изданию «Апостроф» бывший лидер запрещенной в России экстремисткой организации «Правый сектор» заявил, что Донбасс снова станет частью Украины весной следующего года. Ярош предложил приурочить окончание войны к 20 апреля.

По мнению украинского лидера Петра Порошенко, прочный мир в Донбассе не установится до тех пор, пока РФ не выведет свои войска, якобы находящиеся на территории региона.