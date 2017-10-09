Порошенко назвал условия наступления мира в Донбассе

Петр Порошенко рассказал, при каких условиях в Донбассе наступит мир.

Соответствующий пост президент Украины разместил на своей странице в социальной сети Facebook в воскресенье вечером. Порошенко написал, что Россия является «агрессором и оккупантом». По мнению украинского лидера, прочный мир в Донбассе не установится до тех пор, пока РФ не выведет свои войска, якобы находящиеся на территории региона.

Ранее «Аргументы недели» сообщали, что Петр Порошенко подписал закон, продляющий действие особого статуса Донбасса. В этом документе отмечается, что Киев остается приверженным мирному урегулированию вооруженного конфликта на востоке страны.