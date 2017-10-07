Украинский президент подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

Петр Порошенко подписал закон, продляющий действие особого статуса неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

В документе говорится, что власти страны остаются приверженными мирному урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе. В основе этого процесса должны лежать принципы международного права, отмечается в законе.

Накануне «Аргументы недели» писали, что украинские депутаты одобрили закон о реинтеграции Донбасса. Документ прошел в Верховной Раде первое чтение. В правовом акте отсутствует пункт о приоритетном значении заключенных в Минске мирных соглашений для урегулирования ситуации в Донбассе.