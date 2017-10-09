Ярош предрек скорое возвращение Донецка и Луганска в состав Украины

Неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей в скором времени вернутся в состав Украины. Такое мнение высказал Дмитрий Ярош.

В интервью изданию «Апостроф» бывший лидер запрещенной в России экстремисткой организации «Правый сектор» заявил, что Донбасс снова станет частью Украины весной следующего года. Ярош предложил приурочить окончание войны к 20 апреля. В этот день в 2014 году начала формироваться «Украинская добровольческая армия».

Ранее в понедельник «Аргументы недели» писали, что президент Украины назвал условия наступления мира на востоке страны. По словам Петра Порошенко, для этого Россия должна вывести свои войска, которые якобы находятся в Донбассе.