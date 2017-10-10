Путин уволил губернатора Ивановской области

Владимир Путин заменил губернатора Ивановской области. О новых кадровых перестановках среди руководителей российских регионов сообщила пресс-служба Кремля.

В официальном сообщении говорится, что президент России уволил главу Ивановской области Павла Конькова. Врио губернатора Путиным назначен Станислав Воскресенский. До настоящего момента Воскресенский работал в правительстве, он занимал должность заместителя министра экономического развития.

Ранее «Аргументы недели» писали, что Владимир Путин принял отставку руководителя Омской области. Сменщиком Виктора Назарова на этом посту стал Александр Бурков.