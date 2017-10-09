Президент России принял отставку губернатора Омской области

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял в понедельник, 9 октября, отставку губернатора Омской области Виктора Назарова.

Данную информацию сегодня предоставили в пресс-службе Кремля, где отметили, что политик сам принял решение покинуть пост. Владимир Путин уже подписал указ "О досрочном прекращении полномочий Губернатора Омской области"

Как уточняется в тексте указа главы государства, исполнять обязанности главы региона до вступления в должность лица, избранного губернатором Омской области, будет Александр Бурков.