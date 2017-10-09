Глава Пентагона призвал армию США быть готовой к войне с КНДР

Армия США должна быть готова к вероятному военному решению ситуации вокруг КНДР, заявил Джеймс Мэттис. Он отметил, что сейчас в мире сложилась крайне непростая международная обстановка, а Северная Корея продолжает провоцировать.

Об этом глава Пентагона заявил, выступая на военной выставке Ассоциации армии США.

Источники, близкие к южнокорейскому руководству, рассказали СМИ, что Сеул в настоящее время следит за передвижениями военных КНДР с помощью всех имеющихся в наличии разведывательных средств.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о ситуации вокруг КНДР. Российская сторона призывает всех, кто вовлечен в корейскую проблематику, быть максимально сдержанными.