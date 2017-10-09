В Сеуле заявили о готовности к немедленным действиям против КНДР

Южная Корея готова к «немедленным операциям» против КНДР, если с ее стороны последуют провокации. Об этом пишут СМИ.

Источники, близкие к южнокорейскому руководству, рассказали агентству «Ренхап», что Сеул в настоящее время следит за передвижениями военных КНДР с помощью всех имеющихся в наличии разведывательных средств. Пока информации о том, что Северная Корея готовится к провокациям, не поступало.

Ранее «Аргументы недели» процитировали президента США, который высказал мнение, что решить проблему Северной Кореи поможет «только одна вещь». Пояснить свои слова Дональд Трамп отказался, заявив журналистам, что они сами скоро поймут смысл данного высказывания.