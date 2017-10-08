Трамп отказался пояснить свои слова про «одну вещь» и КНДР

Дональд Трамп отказался пояснить свою запись в Twitter, посвященную решению ядерной проблемы Северной Кореи.

Президент Соединенных Штатов написал в микроблоге о том, что его предшественники пытались договориться с Пхеньяном, но это не сработало. По словам Трампа, поможет «только одна вещь».

Журналисты попытались выяснить у главы Белого дома, что он имел в виду. Трамп пояснять свои слова не стал, заявив представителям прессы, что они сами скоро поймут смысл данного высказывания, сообщает ТАСС.

Ранее Дональд Трамп выразил мнение, что американские дипломаты зря теряют время, пытаясь наладить диалог с властями КНДР.