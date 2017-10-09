В Кремле высказались о ситуации вокруг КНДР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о ситуации вокруг КНДР.

Российская сторона по-прежнему призывает всех, кто так или иначе вовлечен в корейскую проблематику, быть максимально сдержанными и не предпринимать никаких шагов, которые могут ухудшить обстоятельства, передает в понедельник, 9 октября, ТАСС.

Песков дал такой ответ на просьбу представителей СМИ прокомментировать последние высказывания американского лидера Дональда Трампа относительно Северной Кореи.