МИД РФ пригрозил ограничить работу американских СМИ в России

Россия может ограничить работу американских СМИ в России в ответ на аналогичные действия американских властей. Об этом заявила Мария Захарова.

В эфире НТВ официальный представитель министерства иностранных дел России высказалась о ситуации, возникшей вокруг телеканала RT. По словам Захаровой, США оказывают давление на российский канал, задействовав весь имеющийся в наличии ресурс. Спикер МИД не исключила, что Москва ответит зеркальными мерами в соответствии с действующим законом о СМИ.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симонян допустила его уход из США. На этой неделе протест в связи с давлением США на телеканал выразил Союз журналистов России.