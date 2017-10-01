Симоньян допустила возможность ухода RT из США

Российский англоязычный телеканал RT может прекратить вещание в Соединенных Штатах. Такую возможность допустила Маргарита Симоньян.

Причиной возможного ухода канала из США его главный редактор назвала давление, оказываемое на RT американскими властями. По мнению Симоньян, которое главред высказала в интервью НТВ, «фактически они нас выживают из страны».

Журналист добавила, что в случае прекращения работы RT в США Россия введет ответные меры в отношении американских СМИ. Симоньян отметила, что ей не хотелось бы такого развития событий.

Ранее «Аргументы недели» писали, что правительство России осудило отношение Госдепа США к телеканалу RT.