Российское правительство резко осудило отношение Госдепа США к телеканалу RT

Представители правительства РФ негативно отреагировали на выходку Джона Кирби (Государственный Департамент США), направленную против российской журналистки.

Напомним, во время очередной пресс–конференции корреспондентка телеканала «Russia Today» попросила Кирби привести конкретику, проиллюстрировать свои обвинения в адрес российских войск, которые, якобы, бомбили больницы в Сирии (речь шла о пяти стационарных больницах и мобильном госпитале).

В ответ представитель Госдепа на повышенных тонах посоветовал представителю СМИ задать этот вопрос российскому правительству. Представители западной прессы были шокированы происходящим, один из них назвал поведение Кирби некорректным. Тот в ответ заявил, что «не намерен ставить RT в один ряд с остальными журналистами».

Позднее коллега Кирби Элизабет Трюдо извинилась перед российской журналисткой, но реакция Москвы все равно последовала.

МИД РФ назвал практику сегрегации журналистов вопиющей. Глава ведомства Сергей Лавров поднимет эту тему на встрече с госсекретарем США Джоном Керри.

Кроме того, представитель МИД РФ Мария Захарова пригрозила, что будет выделять американским корреспондентам «специальные места», если нападки на российские СМИ со стороны Вашингтона будут продолжаться.