СЖР выразил протест в связи с давлением США на RT

Союз журналистов России (СЖР) выразил протест в связи с требованием Соединенных Штатов Америки зарегистрировать телеканал RT в качестве иностранного агента. Союз обеспокоен из-за непрекращающегося давления на российские СМИ, работающие за рубежом, в частности телеканал RT и агентство Sputnik.

"Беспрецедентные меры, предпринимаемые властями США в отношении наших СМИ, постоянное воспрепятствование журналистской деятельности наших коллег, беззаконные методы экономического давления – всё это в совокупности можно назвать открытой «охотой на ведьм» и использованием методов, применявшихся ранее в «холодной войне»", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СЖР.

Союз расценивает "намерение внести российские СМИ в перечень «иностранных агентов» на территории США как политическое". "Оно является ничем иным, как прямым давлением на свободу слова и очевидным примером двойных стандартов в отношении именно российских журналистов. В случае вынесения подобного решения мы будем расценивать его как пример политической цензуры и попытку силового давления на свободу информационного выбора - в первую очередь выбора граждан США", - говорится в сообщении.

Союз журналистов России намерен инициировать широкую международную кампанию протеста в защиту коллег с привлечением международных организаций.