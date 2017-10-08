Новый американский посол в РФ назвал свою главную цель

Главной целью работы нового посла Соединенных Штатов в России является восстановление доверия между двумя странами. Об этом Джон Хантсман заявил, выступая на церемонии в Капитолии штата Юта.

Высказывание Хантсмана процитировал сайт KSL. По словам дипломата, он не думает, что нормализация отношений между Вашингтоном и Москвой произойдет легко и быстро. Для этого нужно начать совместную работу, что, в свою очередь, потребует у обеих сторон наличия доброй воли, считает новый посол.

Джон Хантсман был утвержден в должности представителя США в России в конце сентября. На этой неделе дипломат прибыл в российскую столицу.