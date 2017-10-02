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Новый американский посол прибыл в российскую столицу

2 октября 2017, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]

Новый американский посол прибыл в российскую столицу
фото: pixabay.com

В Москву прибыл новый посол Соединенных Штатов. Об этом сообщили в посольстве США.

Согласно информации, которую распространила пресс-служба дипломатического представительства, Джон Хантсман и его супруга приехали в российскую столицу в понедельник утром. Представители посольства опубликовали в соцсети Twitter фотографию, на которой дипломат вместе с женой запечатлен на фоне государственной символики Российской Федерации.

Некоторое время назад «Аргументы недели» писали, что кандидатуру Джона Хантсмана утвердили американские законодатели. Ранее Хантсман работал послом США в таких государствах, как Китай и Сингапур.     

 

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