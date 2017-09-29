Состоятельный дипломат Джон Хантсман утвержден на пост посла США в России

Джон Хантсман утвержден на пост посла США в России. Кандидатуру Джона Хантсмана утвердил сенат США.

56-летний экс-губернатор штата Юта имеет солидный опыт дипломатической службы. При президенте Бараке Обаме Джон Хантсман представлял Соединенные Штаты в качестве посла в Китае, при Джордже Буше служил послом в Сингапуре. В 2012 году дипломат выдвигал свою кандидатуру на выборах президента США. Джон Хантсман входит в ряд советов директоров крупных корпораций, в том числе, Hilton, Chevron, Ford Motor Company и Caterpillar.

Состояние основателя химической компании Huntsman Corp., по версии журнала Forbes на конец 2016 года, составило в $1 млрд.

Назначить Хантсмана дипломатом в Россию - идея Трампа.

Бывший американский дипломат, возглавляющий дипмиссию США в Москве Джон Теффт, в четверг, 28 сентября, покинул Россию.