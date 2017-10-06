Васильев отправил в отставку правительство Дагестана

Врио главы Дагестана отправил в отставку правительство республики, а также администрацию главы и правительства региона. Все члены правительства продолжат выполнять обязанности до формирования нового кабмина.

Васильев подчеркнул, что готов продолжить работу со всеми, кто своей предыдущей деятельностью укреплял правовую, экономическую и политическую обстановку в регионе. Основными критериями дальнейшей работы будет принципиальность, честность и стремление к прогрессу.

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Владимиром Васильевым назвал его"политическим тяжеловесом", который сейчас нужен республике.

Экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов рассказал, что собирается делать после отставки.