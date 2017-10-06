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Васильев отправил в отставку правительство Дагестана

6 октября 2017, 20:34 [ «Аргументы Недели» ]

Васильев отправил в отставку правительство Дагестана
er.ru

Врио главы Дагестана отправил в отставку правительство республики, а также администрацию главы и правительства региона. Все члены правительства продолжат выполнять обязанности до формирования нового кабмина.

Васильев подчеркнул, что готов продолжить работу со всеми, кто своей предыдущей деятельностью укреплял правовую, экономическую и политическую обстановку в регионе. Основными критериями дальнейшей работы будет принципиальность, честность и стремление к прогрессу.

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Владимиром Васильевым назвал его"политическим тяжеловесом", который сейчас нужен республике.

Экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов рассказал, что собирается делать после отставки. 

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Во Франции скончался основатель модного дома

Во Франции скончался создатель модного дома Herve Leger Эрве Леру. Дизайнер скончался на 60-м году жизни, сообщила его подруга, американская фотомодель и певица Дита фон Тиз.

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Британские дизайнеры создали коллекцию одежды ко дню рождения Путина

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Васильев отправил в отставку правительство Дагестана

Врио главы Дагестана отправил в отставку правительство республики, а также администрацию главы и правительства региона. Все члены правительства продолжат выполнять обязанности до формирования нового кабмина.

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США призвали РФ сосредоточиться на борьбе с ИГ в Сирии

США призвали РФ сосредоточиться на борьбе с ИГ в Сирии

В Пентагоне просят Россию концентрировать внимание на ИГ (запрещена в РФ). Так представители американского военного ведомства отреагировали на сообщение Минобороны РФ относительно сложной ситуации на базе США Эт-Танф в Сирии.

//Новости Гнездо.ру

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Мужчина, взявший в заложники женщин в Пензе, задержан

Задержан мужчина, взявший в заложники трех женщин в сауне в Пензе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Пострадавших нет. Появились подробности инцидента.

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После столкновения автобуса с поездом завели дело о незаконной миграции

После столкновения автобуса с поездом завели дело о незаконной миграции

Восточная транспортная прокуратура провела проверку соблюдения миграционного законодательства после столкновения поезда и автобуса под Владимиром, в результате которого погибли граждане Узбекистана.

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Мужчина захватил в заложники двух женщин в центре Пензы

Мужчина захватил в заложники двух женщин в центре Пензы

Мужчина в центре Пензы захватил в заложники двух женщин, еще одной удалось сбежать. На месте работают силовые структуры ОМОН, спецназ. Район, где проводится операция по освобождению заложников, оцеплен.

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Эксперты назвали регионы с самыми экологически "грязными" автомобилями

Эксперты назвали регионы с самыми экологически "грязными" автомобилями

В России только 40% машин соответствуют экологическому стандарту Евро-4 и выше. По данным "Автостата", таких авто насчитывается около 17 млн. При этом в разбивке по регионам данный показатель заметно отличается.

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Шумахер стал ниже и похудел

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Следствие рассматривает три версии столкновения автобуса и пассажирского поезда

Названы основные версии катастрофы во Владимирской области, жертвами которой стали 21 человек. Об этом рассказала представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

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Круиз с интимными услугами предложила турфирма в Колумбии

Круиз с интимными услугами предложила турфирма в Колумбии

В Колумбии одна небольшая, но предприимчивая турфирма предлагает туристам за пять тысяч долларов отправиться в круиз с едой, выпивкой и интимом без ограничений. При этом количество мест всего 30.

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Ученые выяснили, чем отказ от секса полезен для укрепления семьи

Ученые выяснили, чем отказ от секса полезен для укрепления семьи

Канадские исследователи провели опрос семейных пар и выявили, что готовность отказаться от секса партнеров укрепляет отношения между ними. В ходе первого этапа эксперимента были опрошены 185 пар.

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ФСБ оценила ущерб от телефонного терроризма в России

ФСБ оценила ущерб от телефонного терроризма в России

Ущерб от действий лиц, которые организовали в сентябре массовые звонки о якобы минировании различных объектов в РФ, только за первые дни превысил более 300 млн рублей, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.

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Главред «Эха Москвы» сообщил, что министр культуры госпитализирован

Главред «Эха Москвы» сообщил, что министр культуры госпитализирован

Министр культуры Владимир Мединский госпитализирован, сообщил в телеграм-канале главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Запись «Владимир Мединский госпитализирован» появилась на канале в 15.59 мск.

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Несколько человек погибли в ДТП с участием автобуса под Коломной

Несколько человек погибли в ДТП с участием автобуса под Коломной

Несколько человек погибли в ДТП с участием автобуса под Коломной. По предварительных данным, погибли шесть человек. Пострадали 15 человек. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

//Происшествия

В Коломенском районе Подмосковья перевернулся автобус с пассажирами

В Коломенском районе Подмосковья перевернулся автобус с пассажирами

В Подмосковье в пятницу днем рейсовый автобус «МАН», который ехал из Озер в Москву, перевернулся с пассажирами в Коломенском районе в районе деревни Лукерьино. В результате ДТП есть пострадавшие.

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В небе над Канадой наблюдалось загадочное явление

В небе над Канадой наблюдалось загадочное явление

В небе над Канадой нависла гигантская ярко-пурпурная дуга, появившаяся после магнитной бури. По словам жителей провинции Альберта, уникальное свечение продержалось в небе около 30 минут, после чего бесследно растворилось.

//Общество

Полиция нашла маму актера Александра Носика

Полиция нашла маму актера Александра Носика

Полиция нашла маму актера Александра Носика в Москве. Актер вчера забил тревогу, сообщил, что его мама вышла из храма на территории Детской Филатовской больницы на улице Садовая-Кудринская и домой не вернулась.

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