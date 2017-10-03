Путин про Васильева: такой человек сейчас нужен Дагестану

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Владимиром Васильевым назвал его"политическим тяжеловесом", который сейчас нужен республике.

"Мне бы очень хотелось, чтобы республику возглавил человек с опытом федеральной работы, политик федерального уровня",— заявил Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля. Исполнять обязанности руководителя республики он "попросил" единоросса до сентября 2018 года, подчеркнув, что "дальше многое будет зависеть" от самого Васильева и "от того, что произойдет за этот почти год".

Владимир Васильев заверил главу государства, что будет стараться работать "искренне, ответственно, опираясь на людей". Он отметил, не понаслышке знает о народе Дагестана, поскольку ему приходилось ранее работать в этом регионе.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и назначил руководителя фракции "Единая Россия" Владимира Васильева временно исполняющим обязанности главы республики.