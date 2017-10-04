Экс-глава Дагестана Абдулатипов рассказал, чем планирует заняться

Экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов рассказал, что собирается делать после отставки. Напомним, на днях было названо имя его преемника, им стал Владимир Васильев. Но на пенсию Рамазан Абдулатипов не собирается.

Абдулатипов уверен, что без работы ему сидеть не придется, так как он и так занят преподавательской, творческой деятельностью. Ему было предложено стать представителем России в Организации исламского сотрудничества, но 70-летний экс-глава Дагестана считает, что в этом возрасте уже как-то "не очень хорошо" ездить за границу, передает РИА Новости.

По словам Абдулатипов, он продолжит работу над рядом образовательных и культурных проектов и выразил уверенность, что они принесут пользу и обществу, и государству.

Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и назначил руководителя фракции «Единая Россия» Владимира Васильева временно исполняющим обязанности главы республики, говорится на сайте Кремля.