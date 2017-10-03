Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и назначил руководителя фракции «Единая Россия» Владимира Васильева временно исполняющим обязанности главы республики, говорится на сайте Кремля.

«Принять отставку главы Республики Дагестан Абдулатипова Рамазана по собственному желанию», — сообщает пресс-служба российского лидера. Указ вступает в силу со дня подписания.

Как сообщалось ранее, Рамазан Абдулатипов написал заявление об отставке. Он досрочно покинет свою должность. Главу Дагестана вызвали в администрацию президента, с ним обсудили кандидатуру возможного преемника.