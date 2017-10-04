ИГ атаковало сирийские войска из контролируемой США зоны, сообщили в Минобороны

Боевики «Исламского государства» совершили серию атак на сирийскую армию из зоны, где расположена «военная миссия США», заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, все эти атаки осуществлялись из 50-километровой зоны вокруг населенного пункта Эт-Танф на сирийско-иорданской границе.

«Если американская сторона рассматривает такие операции как непредвиденные "случайности", то российские ВКС готовы приступить к полному уничтожению всех подобных "случайностей" в подконтрольной им зоне», - цитирует Конашенкова ТАСС.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

Ранее сообщалось, в Минобороны рассказали о военном конфликте с представителями НАТО. О возможных военных действиях российское оборонное ведомство сообщило в своем докладе, где также рассказывается и о других рисках для российской стороны.