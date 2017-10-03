По сведениям СМИ, в Минобороны РФ сочли возможной войну с НАТО

В Минобороны рассказали о военном конфликте с представителями НАТО. О возможных военных действиях российское оборонное ведомство сообщило в своем докладе, где также рассказывается и о других рисках для российской стороны.

Авторы документа указывают, что перед страной стоят многочисленные геополитические вызовы, в частности, "потенциально возможный военный конфликт" со странами НАТО, сложная обстановка в Азово-Черноморском регионе, территориальные претензии Японии на Курильские острова, а также планы Норвегии по одностороннему пересмотру международных договоренностей, касающихся архипелага Шпицберген. Об этом газете "Коммерсантъ" сообщили источники из оборонного ведомства.

Для того, чтобы подготовить армию к возможной атаке со стороны Международного военного блока, было принято решение усилить морской потенциал РФ. В докладе также сказано, что, несмотря на строительство новых кораблей ВМФ, "глобальные информационные системы" находятся в "кризисном" состоянии. Издание отмечает, что происходит это из-за того, что "новая техника не поступает и приходится использовать старую, которую уже пора списывать".

Вместе с тем авторы доклада не верят в "широкомасштабные военные действия" против России с морских и океанских направлений.