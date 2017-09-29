Глава Европарламента: референдум в Каталонии противоречит законам ЕС

Председатель Европарламента Антонио Таяни считает, что проведение каталонского референдума противоречит законам Евросоюза, лучшим решением станет политический диалог между испанским правительством и властями Каталонии.

Политик подчеркнул, что эта проблема лежит в юридической плоскости. По его словам, этот диалог необходим прежде всего для Испании. Об этом Антонио Таяни заявил в беседе с ТАСС.

В первый день октября в Каталонии будет проведен референдум о независимости автономного сообщества от Испании. Соответствующий закон уже подписал председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон.

Конституционный суд Испании принял решение наложить штраф на всех причастных к организации референдума о независимости Каталонии. Данная мера была принята в связи с неподчинением решению суда.