Путин уволил Толоконского и назначил врио губернатора Красноярского края
29 сентября 2017, 16:15 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин 29 сентября принял отставку Губернатора Красноярского края Виктора Толоконского и назначил временно исполняющим обязанности Александра Усса. Толоконский ранее подал заявление о досрочном прекращении полномочий главы региона.
Президент подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Красноярского края».
Усс назначен врио Губернатора Красноярского края до вступления в должность лица, избранного Губернатором Красноярского края.
Путин провёл рабочую встречу с Уссом, в ходе которой информировал о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края, - сообщила пресс-служба президента.
Виктор Толоконский 25 сентября сообщил о том, что покидает пост губернатора.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков коротко прокомментировал возможности новых отставок губернаторов в регионах.