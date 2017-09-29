Путин уволил Толоконского и назначил врио губернатора Красноярского края

Президент РФ Владимир Путин 29 сентября принял отставку Губернатора Красноярского края Виктора Толоконского и назначил временно исполняющим обязанности Александра Усса. Толоконский ранее подал заявление о досрочном прекращении полномочий главы региона.

Президент подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Красноярского края».

Усс назначен врио Губернатора Красноярского края до вступления в должность лица, избранного Губернатором Красноярского края.

Путин провёл рабочую встречу с Уссом, в ходе которой информировал о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края, - сообщила пресс-служба президента.

Виктор Толоконский 25 сентября сообщил о том, что покидает пост губернатора.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков коротко прокомментировал возможности новых отставок губернаторов в регионах.