Песков коротко высказался о возможных новых отставках губернаторов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков коротко прокомментировал возможности новых отставок губернаторов в регионах. По словам пресс-секретаря президента России, Владимир Путин продолжает заниматься региональной проблематикой.

Политологи подготовили доклад под названием «Политбюро 2.0 и губернаторский корпус», в котором представлен анализ деятельности руководителей регионов с января по август 2017 года.

На этой неделе сменились губернаторы Самарской и Нижегородской области. Самарской губернатор Николай Меркушкин написал заявление по собственному желанию и получил новое назначение. Объявлено об отставке нижегородского губернатора Валерия Шанцева и назначении врио главы региона.

28 сентября Владимир Путин принял отставку главы Ненецкого автономного округа Игоря Кошина. Написали заявления об уходе, но не получили подтверждения от Кремля главы Красноярского края и Дагестана Виктор Толоконский и Рамазан Абдулатипов.

В каких регионах могут сменить губернаторов в ближайшее время