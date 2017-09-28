Порошенко заявил об угрозе нацбезопасности Украины в связи с пожарами на складах

Президент Украины Петр Порошенко назвал ситуации, аналогичные пожару на военном складе в Виннице, угрозой для национальной безопасности. Он поручил СНБО обеспечить максимально надежную охрану на всех военных арсеналов.

"Эта тенденция представляет угрозу для национальной безопасности, и я просил бы тщательно подготовиться к заседанию СНБО для того, чтобы нами были приняты исчерпывающие меры в кратчайшие сроки, чтобы не допустить повторения", — сказал Порошенко в ходе заседания военного кабинета в Киеве.

Согласно приказу президента, к охране складов с боеприпасами привлекут военные подразделения, которые охраняют железнодорожные пути, а также вневедомственную охрану.

Пожар на складе под Винницей стоил украинскому военному бюджету 800 миллионов долларов. Было уничтожено 30% всего боезапаса в арсенале.

Ранее сообщалось, что офицеры одной из воинских частей Украины отстранены от службы. Они охраняли склад с ракетами к тактическому комплексу "Точка-У" в состоянии "полного алкогольного опьянения", сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.