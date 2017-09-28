Офицеры, охранявшие военные склады на Украине, были пьяны

Офицеры одной из воинских частей Украины отстранены от службы. Они охраняли склад с ракетами к тактическому комплексу "Точка-У" в состоянии "полного алкогольного опьянения", сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Двух пьяных офицеров обнаружила военная прокуратура и военная служба правопорядка. На фоне того, что под Винницей полыхал склад с боеприпасами и рвались снаряды, такая халатность военных просто шокирует. Полковник и подполковник уже отстранены от службы, в отношении них составлены протоколы. «Я думаю, такие случаи неодиночные», — отметил военный прокурор на брифинге. Где именно произошел данный инцидент, он не сказал.

Анатолий Матиос также опроверг сведения о нахождении в районе горящих в Винницкой области складов с боеприпасами диверсионных групп. Ранее о задержании диверсантов заявил в Facebook представитель Минобороны.

