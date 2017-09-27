На Украина склады боеприпасов горят под Винницей военном на складе. Пожар начался во вторник, 26 сентября, около 22 часов. По данным издания "112.Украина", на складе, находящемся поблизости от города Калиновка, хранились ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", всего на складе хранится 188 тысяч тонн боеприпасов.

Из-за пожара на склде начались взрывы. На мест происшествия работают более ысячи человек. НА борьбе с пожаром задействованы пожарные танки и авиация.

В городе Калиновка проживает 20 тыс. жителей. Местные жители сообщают, что радиус разлета боеприпасов составляет 15-20 км. В городе отключен свет, - передает ТАСС. Население эвакуироуется самостоятельно.

На место происшествия прибыл премьер-министр Украины Владимир Гройсман и глава Генштаба Украины Виктор Муженко.

Уточняется, что пожар и взрывы на складе боеприпасов совпали по времени с проведением в Винницкой области антитеррористических учений.