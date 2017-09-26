Павел Климкин заявляет, что в Украине работают над тем, чтобы граждане венгерского происхождения чувствовали себя максимально комфортно. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в Twitter.

Климкин заявил, что Украина работает над устранением неудобств, причиненных гражданам Венгрии. "Мы работаем над тем, чтобы граждане Украины венгерского происхождения чувствовали себя максимально комфортно и в ЕС, и в Украине", — заявил он.

Он также добавил, что больше языков означает больше возможностей: "Конструктив в диалоге позволит снять недоразумение", — резюмировал он.

Заявление главы МИД Венгрии о том, что страна перекроет путь Украины к «европейскому будущему», является шантажом. Об этом написала глава комитета Верховной рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар в своем фейсбуке.

Ранее сообщалось, Будапешт будет блокировать любые инициативы Киева, направленные на дальнейшее продвижение Украины в процессе европейской интеграции в рамках программы Восточного партнерства. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.